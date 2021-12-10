خبير يكشف تفاصيل الإصلاح الأمني الجديد في تطبيق "واتساب".. فيديو

قال المهندس أحمد السخاوي ، خبير تكنولوجيا المعلومات ، تعليقا على الإصلاح الأمني الجديد في " واتساب " ، إن تطبيق " واتساب يواجه تحديا كبيرا في الحفاظ على الخصوصية مع الإصلاح الأمني الجديد الذي يجعله قادرا على تسجيل الخروج من الأجهزة المرتبطة به .

وأضاف المهندس أحمد السخاوي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن " واتساب " كانت تتعرض لهجوم كبير بسبب الثغرات التي يمكن تنفيذها على نسخة "واتساب ويب" .

وفي سياق آخر ، أوضح " السخاوي " أن جوجل تسعى لإطلاق اجراء مكالمات صوتية وفيديو مباشر خاصة بعد ما حدث لهم من أزمات واقتراحات كانت تبوء بالفشل ، واستغلالا للعدد الهائل من مستخدمي " جي ميل " .

ويتمكن ممثلو التهديد من اختراق حسابات مستخدمي واتساب القياسي وإصدار الأعمال التابع له بسهولة، عن طريق إرسال صورة خبيثة والتي تمنحهم القدرة فيما بعد للتحكم الكامل بالحساب.



وتؤثر الثغرة الأمنية على حسابات واتساب، التي تستخدم الإصدارات المخصصة لنظام التشغيل أندرويد، والتي تحمل رقم الإصدار 2.21.22.7، بينما يحمل واتساب بيزنس إصدار رقم2.21.22.7.

وإذا كنت من مستخدمي إحدى هذه الإصدارات من واتساب، سارع فورا إلى تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث على متجر بلاي للبقاء في مأمن وحماية حسابك من الاختراق.