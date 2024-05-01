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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الجزيري يغيب عن مباراة البنك الأهلي غدًا.. لهذا السبب

صدى البلد

يغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة البنك الأهلي المقرّر لها غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري للإيقاف.

ولم يتواجد المهاجم التونسي في قائمة الزمالك لخوض لقاء البنك الأهلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر -  مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استاد القاهرة الدولي البطاقات الصفراء التونسي سيف الدين الجزيري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبد الله السعيد قائمة الزمالك

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