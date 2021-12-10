عضو بالشئون الإسلامية: مواجهة الفساد مسئولية دينية

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأديان السموية وجدت من أجل إعمار وإصلاح الكون، حيث دعت كل الأديان إلى الابتعاد عن الفساد ونشر الإصلاح.





وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن مواجهة الفساد مسئولية دينية تدعو لها كافة الأديان، ورسول الله أكد أهمية مواجهة الفساد ومنع انتشاره.



وأوضح أن الفساد أنواع، سواء افساد النفس أو المجتمع، قائلا: “شرب الخمر والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى صورة من صور الفساد”.



وأكد أن الضمير هو أكبر جهاز رقابي خلقه الله تعالى، مستشهدا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية).



