وزير التموين يكشف سر رفض طلب الزمالك لتسجيل لقب نادي القرن| فيديو

علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أزمة نادي القرن، و قال، إن وزارة التموين لديها سجل تجاري للعلامات التجارية التي تحفظ حقوق الجمعيات والمؤسسات وغيرها، مؤكدا أنه تم رفض طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لأنه لم يستوف الشروط.

وفى نفس السياق لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، الى إنه لا بد من المحافظة على السعر العادل للسلعة ، مؤكدا أن ذلك سيساهم في استمرار توافر السلع.

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك استحالة لوجود أخطاء في بيانات بطاقات التموين، مشيرا إلى أن بيانات المواطنين تتم بعناية.

وتابع علي المصيلحي، أنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا القرار بسبب جائحة كورونا وأن هناك 42 مليون شخص يستفيدون من دعم السلع و21 مليونا يستفيدون من الخبر.

وكشف، أن الدولة تراعي درجة احتياج المواطنين في توزيع الدعم، مطالبا المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين.

وأردف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين.

وتابع علي المصيلحي، أن الدعم النقدي من التموين مطروح للمناقشة لكن ذلك لا يمكن تحقيقه قبل تحديد الاستهداف وخاصة في الوقت الحالي الذي يستوجب ضخ سلع بدلا من الأموال لتلافي زيادة التضخم.

واستطرد وزير التموين، أن بطاقات التموين الجديدة بها 4 أفراد فقط، مشيرا إلى أن مصر تنتج 89 مليار رغيف في السنة ومن 250 لـ 275 مليون رغيف في اليوم.

.

ووجه وزير التموين رسالة إلى المواطنين قائلا: «لا تفعل شيء لا تتقنه، وحب ما تعمل ولا تختار ما تحبه، والعمل المتواصل تنتج عنه نتيجة جيدة».