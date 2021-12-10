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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يحيى زكي: وفد أعمال مجري يزور اقتصادية قناة السويس يناير المقبل

المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المجرية التي تعمل في قطاعات صناعية متنوعة، يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير المقبل بناءً على الدعوة التي وجهت إليهم من المنطقة الاقتصادية وكذا رغبتهم في التعاون مع المنطقة وبحث آليات إقامة استثمارات مجرية داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال زيارته للمجر اليومين الماضيين ومشاركته منتدى الأعمال المصري المجري، قد أجرى لقاءات عديدة مشتركة منها اجتماعات رسمية حكومية في وزارة الخارجية والتجارة لبحث سبل التعاون الحكومي بين الجانبين حيث التقى نائب وزير الخارجية والتجارة المجري بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، فضلاً عن لقاءات مع مسئولي بنك الصادرات والواردات المجري EXIM والذي كان يعد أحد اللقاءات الهامة خلال الزيارة ،لافتاً إلى رغبة البنك في تسهيل الإجراءات التي من شأنها دعم الشركات المجرية للتواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

على جانب أخر، شارك المهندس يحيى زكى في منتدى الأعمال المصري المجري الذي عقد مساء أمس الخميس ، بحضور ٥٠ شركة مصرية ومجرية، حيث يشارك وفد من المستثمرين المصريين في المنتدى، وذلك للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة بها والمستهدف تنفيذه تزامناً مع خطة الدولة المصرية في توطين الصناعات وتلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال مشاركته المنتدى، أبدى الجانب المجري رغبته في التواجد باستثمارات مجرية وطرق أبواب الأسواق الإفريقية من خلال المنطقة الاقتصادية وتوسيع استثماراتهم خارج نطاق دول الجوار، حيث نظرتهم الإيجابية المستقبلية للمنطقة.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي أن هناك رغبة مجرية حقيقية في التنسيق مع بنك الصادرات والواردات المجري لدعم الشركات المجرية في التواجد بالمنطقة على غرار بعض الدول التي وقعت مع المنطقة لإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادهم وإقامة تجمع صناعي مجري بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكي أن هناك توافق من الجانب المجري في التعاون مع المنطقة في صناعات محددة هي ذاتها التي تستهدفها الهيئة في توطينها في مناطقها تبعاً لاستراتيجية 2020-2025 ،منها صناعات الألواح الشمسية والصناعات الدوائية "المادة الفعالة" ومواد البناء والإلكترونيات ومدخلات الصناعات الثقيلة ،كما ترغب الشركات المجرية في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي ذاتها القائمة حالياً بشكل أكبر في دولة المجر.

على جانب آخر، أعرب المسئولون بحكومة دولة المجر عن سعادتهم بالتعاون المشترك بين مصر والمجر وتقارب العلاقات بين البلدين، ،خاصة فيما يتعلق بمشروع توريد ١٣٠٠ عربة سكك حديدية لقطاع النقل، هذا المشروع المشترك بين روسيا والمجر ومنه التوريد إلى مصر ،حيث أن جزء من هذه العربات يُصنع في المجر وهو مشروع ممول من جانب بنك الصادرات والواردات المجري EXIM ،كما أثنى الجانب المجري على هذه التجربة وأهميتها في التعاون الثنائي بين مصر والمجر ونجاحها، ويرى الجانب المجري أن هذا المشروع قد يكون نواة لمشروعات مماثلة مقبلة بين الجانبين.

يحيى زكي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس مصر المجر

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