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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد السيد يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بأوزبكستان

محمد السيد سامي
محمد السيد سامي

أحرز اللاعب محمد السيد سامي ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للشباب بأوزبكستان وتعد هذه أول ميدالية دولية للسلاح منذ بداية الموسم الدولي. 

وبدأ السيد مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرة لدور ال 64, ثم فاز على لاعب أوزبكستان بنتيجة 15/13 وفي دور ال 32 فاز السيد على لاعب أوكرانيا بنتيجة 15/8، بعدها تغلب على لاعب روسيا في دور ال 16 بنتيجة 15/12 وحقق فوزه الأخير في دور ربع النهائي على لاعب منتخب السويد بنتيجة 15/7.

وفاز محمد السيد لاعب منتخب روسيا كيريل جوروف في دور نصف النهائي بنتيجة 15/9 وفي النهائي تغلب على اللاعب الروسي فلاديمير تولاسوف بنتيجة 15/8.

ويعد محمد المصنف الخامس عالميا في تصنيف الشباب والتاسع عشر عالمي على مستوي العمومي.

محمد السيد سلاح سيف المبارزة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة أوزبكستان ميدالية ذهبيه

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