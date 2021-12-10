الزمالك يستعد لـ المقاولون بتدريبات خاصة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء ، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين لتجهيزهم للفترة المقبلة.



وقام لاعبو الفريق بأداء فقرة إطالات بالإضافة إلى استشفاء وتقوية عضلات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة كارتيرون وأفراد الجهاز الطبي.



ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الحالي في الجولة السابعة للبطولة.