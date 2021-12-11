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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة من آبل تنبهك لوجود قطع الغيار "مزيفة" بـ آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

تستعد شركة آبل Apple، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف آيفون، تمكن المشترين الجدد للأجهزة المستعملة أو المجددة ما إذا تم إصلاح الجهاز مسبقا أو أنه يستخدم قطع غيار أصلية مثل الشاشة أو البطارية.

وبحب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تعرض ميزة آبل الجديدة، المتوفرة مع تحديث نظام التشغيل الأخير iOS 15.2،  تنبيهات إلى مستخدمي هواتف آيفون المستعملة، تشير إلى وجود أجزاء غير معروفة فقط بالجهاز، ولن يظهر التنبيه إلا إذا تم استبدال شيء ما بداخل الجهاز فقط.

 

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ومع تحديث iOS 15.2 القادم، سيظهر قسم جديد يسمى "الأجزاء اومحفوظات الخدمة parts and service history"، والذي يمكنك الوصول إليه من خلال الذهاب إلى إعدادات الهاتف Settings> ثم عام General> ثم حول About، وستتمكن من الحصول على بعض المعلومات قبل شراء جهاز مستعمل.

ويتوسع التحديث الجديد ليشمل ميزة سابقة يمكنها معرفة ما إذا كانت الشاشة أو البطارية غير أصلية أم لا، ويتم الآن إضافتها في مكان واحد وحتى تضمين تاريخ وقت إجراء الخدمة.

ومنذ إصدار هاتف iPhone 11،، بدأت شركة آبل بتضمين تحذير عند تثبيت شاشة غير أصلية. ويمكن الآن لأجهزة آيفون القديمة بدأ من إصدار iPhone XR تحذير المستخدمين  إذا كانت البطارية غير أصلية، كما يمكن لأجهزة iPhone 12 و 13عرض المزيد من المعلومات حول ما إذا كانت قطع غيار إضافية مستبدلة بما في ذلك الكاميرات.

ويعد شراء وبيع أجهزة آيفون المستعملة سوقا ضخما، ولكن قد تشمل بعض الأجهزة المعاد بيعها مرة أخرى بعض المشكلات المخفية داخل الجهاز، مما يصعب على المستخدمين الجدد معرفة ما إذا كان الجهاز يحتوي على بطارية منخفضة الجودة قد ترتفع درجة حرارتها أو شاشة تتضمن ألوان رهيبة لأنها ليست OLED أصلية، لذلك تعمل أحدث مزايا آبل على معالجة هذه المشكلة لعدم خداع العملاء المحتملين.

ميزة آبل الجديدة
آبل آيفون ايفون مستعمل Apple قطع غيار ميزة آبل

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