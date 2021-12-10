إبراهيم عيسى: الإخوان مؤثرون على العقل المصري بدليل واقعة سيدة البلكونة.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن تقود معركة شرسة ضد تنظيم وجماعة الإخوان من خلال حرب ارهاب، ويقوم الإخوان بعدوان بكل الطرق بلا ضمير ولا عقل ولا وطنية، قائلا: "الإخوان جماعة غير وطنية وأي اخواني يقول انهم يؤمنون بالأوطان يبقى كذاب".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن كل وثائق وبيعة الإخوان تؤمن بعدم وجود الوطن ولا يوجد لها ولاء للوطن ولا حتى ولاء للإسلام ولكن الولاء للجماعة فقط لأن الجماعة بالنسبة لها هي الإسلام.

وتابع: "وعن تأثير الإخوان فى مصر في التأثير الحقيقة ما زالوا مؤثرين جدا ومؤثرين على العقل المصري وجماعة الإخوان نجحت في التأثير على عقول بعض المصريين بدليل واقعة سيدة البلكونة والتعامل معها"، موضحا أن التلصص على السيدات وانتهاك الخصوصيات استمرار لنهج حسن البنا والسلفيين.

