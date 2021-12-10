عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الإخوان مؤثرون على العقل المصري بدليل واقعة سيدة البلكونة.. فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن تقود معركة شرسة ضد تنظيم وجماعة الإخوان من خلال حرب ارهاب، ويقوم الإخوان بعدوان بكل الطرق بلا ضمير ولا عقل ولا وطنية، قائلا: "الإخوان جماعة غير وطنية وأي اخواني يقول انهم يؤمنون بالأوطان يبقى كذاب".

 

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن كل وثائق وبيعة الإخوان تؤمن بعدم وجود الوطن ولا يوجد لها ولاء للوطن ولا حتى ولاء للإسلام ولكن الولاء للجماعة فقط لأن الجماعة بالنسبة لها هي الإسلام.

 

وتابع: "وعن تأثير الإخوان فى مصر في التأثير الحقيقة ما زالوا مؤثرين جدا ومؤثرين على العقل المصري وجماعة الإخوان نجحت في التأثير على عقول بعض المصريين بدليل واقعة سيدة البلكونة والتعامل معها"، موضحا أن التلصص على السيدات وانتهاك الخصوصيات استمرار لنهج حسن البنا والسلفيين.
 

الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة والناس الدولة المصرية حديث القاهرة إبراهيم عيسى جماعة الإخوان حسن البنا الجماعة قناة القاهرة والناس

ترشيحاتنا

وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

هالة السعيد: 9.8% معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول

أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

دراسة: إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط يقلل من ولادة أطفال صغار الحجم

نحاول الحفاظ على فرصنا.. مدرب الأردن: الطريقة الدفاعية الحل أمام منتخب مصر

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالعام الميلادي الجديد والتهنئة به جائز شرعًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

الحشاش لما يكون فايق.. القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن وإحالته للتحقيق

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ