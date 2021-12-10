سليمان جودة: إذا طورنا منطقة الأهرامات سنحصل على دخل يفوق قناة السويس

بخبرات عالمية

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن مجمع التحرير سيتم تطويره من قبل الصندوق السيادي ومن خلال تحالف أمريكي، مشيرا إلى أن التطوير يجب أن ينتقل إلى أماكن أخرى، مثل منطقة الأهرامات.

وأضاف سليمان جودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه إذا كانت هناك دول نفطية حولنا فى المنطقة تملك البترول، فإننا لدينا بترول يطلق عليه الآثار المصرية، موضحا أن تلك الآثار متجددة ولا تنتهي أبدا.

وتابع سليمان جودة، أن التطوير الذى بدأ بمجمع التحرير يجب أن ينتقل إلى منطقة الأهرامات، ومن الأهرامات إلى البر الشرقي فى الأقصر والغربي، أبو سمبل، وكل المناطق الأثرية.

وأردف: “إذا طورنا منطقة أهرامات الجيزة بخبرات عالمية سنحصل على دخل يوازى أو يفوق قناة السويس”.