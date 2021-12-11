الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

بدلاً من أن تكون مكانًا مثاليًا للاسترخاء، تحولت أريكة جديدة اشتراها رجل أمريكي إلى منطقة خطيرة بعد عثوره على ثعبان يبلغ طوله 5 أقدام مختبئًا بداخلها.

تفاجأ رجل أمريكي بوجود ثعبان ضخم مختبئًا داخل أريكة جديدة اشتراها من أحد المتاجر في منطقة كليرووتر بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت إدارة شرطة كليرووتر الخبر عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عثروا على ثعبان ضخم يُعرف باسم "أفعى الذيل الأحمر"، في أريكة رجل أمريكي.

وكتبت الشرطة في المنشور: "إنها مكالمة لا تأتينا كل يوم! فقد اتصل أحد سكان مارلين باينز بعد ظهر اليوم ليبلغ عن وجود ثعبان في شقته مختبئًا داخل أريكته".

سارع الضباط إلى منزل الرجل لإزالة الثعبان بأمان، حيث قاموا بحمل الأريكة إلى الخارج بعد أن تمكنوا من تحديد موقع الثعبان، ونقلوه إلى الغابة بأمان.