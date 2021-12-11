أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش

دجاج مقرمش من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكبار والصغار مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم و تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و الشهي.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج مقرمش في المنزل.



مقادير دجاج مقرمش



4 صدور دجاج

كورن فليكس

1 ملعقة صغيرة مستردة

1 ملعقة صغيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملقعة صغيرة عسل

ملح وفلفل

2 بيض

2 كوب دقيق

زيت للقلي

صلصة المستردة والعسل

ثلاثة أرباع كوب مايونيز

3 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة ليمون ملح



طريقة تحضير دجاج مقرمش



- تتبل ستربس الدجاج بملح وفلفل ومستردة وبودرة ثوم وعسل وليمون

- تغلف فى بيض ثم دقيق ثم تغلف بكورن فليكس

- تقلى فى زيت غزير

صلصة المستردة والعسل

- يخلط مايونيز وعسل ومسطردة وليمون وتتبل بملح

- وتقدم مع الدجاج المقرمش