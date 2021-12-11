أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش

دجاج مقرمش من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكبار والصغار مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم و تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و الشهي.
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج مقرمش في المنزل.
مقادير دجاج مقرمش
4 صدور دجاج
كورن فليكس
1 ملعقة صغيرة مستردة
1 ملعقة صغيرة ليمون
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملقعة صغيرة عسل
ملح وفلفل
2 بيض
2 كوب دقيق
زيت للقلي
صلصة المستردة والعسل
ثلاثة أرباع كوب مايونيز
3 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة ليمون ملح
طريقة تحضير دجاج مقرمش
- تتبل ستربس الدجاج بملح وفلفل ومستردة وبودرة ثوم وعسل وليمون
- تغلف فى بيض ثم دقيق ثم تغلف بكورن فليكس
- تقلى فى زيت غزير
صلصة المستردة والعسل
- يخلط مايونيز وعسل ومسطردة وليمون وتتبل بملح
- وتقدم مع الدجاج المقرمش