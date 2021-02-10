تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق الدجاج.
مقادير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان
4 صدور دجاج مكعبات
ملح وفلفل
بيضة
2 كوب بسكويت مالح مطحون
زيت للقلي
للصلصة
1 كوب لبن
2 ملعقة صغيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 كوب جبن شيدر مبشور
جوزة الطيب
بقدونس للوجه
طريقة تحضير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان
* يخلط الدجاج مع الملح والفلفل والبيضة.
* تغلف مكعبات الدجاج بالبسكويت المطحون ثم تقلى في زيت غزير.
* تذاب الزبدة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يذوب.
* تضاف جوزة الطيب مع التقليب.
* يقدم الدجاج مع الصلصة مزينًا بالبقدونس.