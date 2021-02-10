تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق الدجاج.

مقادير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان

4 صدور دجاج مكعبات

ملح وفلفل

بيضة

2 كوب بسكويت مالح مطحون

زيت للقلي

للصلصة

1 كوب لبن

2 ملعقة صغيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب جبن شيدر مبشور

جوزة الطيب

بقدونس للوجه

طريقة تحضير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان

* يخلط الدجاج مع الملح والفلفل والبيضة.

* تغلف مكعبات الدجاج بالبسكويت المطحون ثم تقلى في زيت غزير.

* تذاب الزبدة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يذوب.

* تضاف جوزة الطيب مع التقليب.

* يقدم الدجاج مع الصلصة مزينًا بالبقدونس.