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مرأة

طريقة عمل دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:19 ص
طريقة عمل دجاج مقرمش
طريقة عمل دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق الدجاج.

مقادير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان

4 صدور دجاج مكعبات
ملح وفلفل
بيضة
2 كوب بسكويت مالح  مطحون
زيت للقلي
للصلصة
1 كوب لبن
2 ملعقة صغيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 كوب جبن شيدر مبشور
جوزة الطيب
بقدونس  للوجه

طريقة تحضير دجاج مقرمش مع صلصة الأجبان

* يخلط الدجاج مع الملح والفلفل والبيضة.

* تغلف مكعبات الدجاج بالبسكويت المطحون ثم تقلى في زيت غزير.

* تذاب الزبدة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يذوب.

* تضاف جوزة الطيب مع التقليب.

* يقدم الدجاج مع الصلصة مزينًا بالبقدونس.

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