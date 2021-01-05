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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:00 ص
طريقة عمل الدجاج
طريقة عمل الدجاج بالمشروم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.

مقادير صدور دجاج بالمشروم والكريمة

4 صدور دجاج  بدون جلد
نصف ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود 
2 ملعقة كبيرة زيت 
1 عود كرات  مفروم ناعم
300 جرام مشروم  شرائح
4 ملعقة كبيرة عصير تفاح  غير محلى
120 مل مرق دجاج 
4 فص ثوم مفروم 
1 و نصف كوب كريمة طبخ 
التقديم
2 كوب بطاطس بيوريه 
2 كوب خضار سوتيه ويدجز 

طريقة تحضير صدور دجاج بالمشروم والكريمة

* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف الدجاج ثم الكرّات.

* يضاف الملح والفلفل وعصير التفاح والمرق.

* تضاف الكريمة ثم المشروم وتترك مغطاة حتى تمام التسوية.

* تقدم مع البطاطس البيوريه والخضار السوتيه.
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