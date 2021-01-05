بأسهل الخطوات.. طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.
مقادير صدور دجاج بالمشروم والكريمة
4 صدور دجاج بدون جلد
نصف ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت
1 عود كرات مفروم ناعم
300 جرام مشروم شرائح
4 ملعقة كبيرة عصير تفاح غير محلى
120 مل مرق دجاج
4 فص ثوم مفروم
1 و نصف كوب كريمة طبخ
التقديم
2 كوب بطاطس بيوريه
2 كوب خضار سوتيه ويدجز
طريقة تحضير صدور دجاج بالمشروم والكريمة
* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف الدجاج ثم الكرّات.
* يضاف الملح والفلفل وعصير التفاح والمرق.
* تضاف الكريمة ثم المشروم وتترك مغطاة حتى تمام التسوية.
* تقدم مع البطاطس البيوريه والخضار السوتيه.