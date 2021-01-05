بأسهل الخطوات.. طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صدور دجاج بالمشروم والكريمة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد.





مقادير صدور دجاج بالمشروم والكريمة





4 صدور دجاج بدون جلد

نصف ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت

1 عود كرات مفروم ناعم

300 جرام مشروم شرائح

4 ملعقة كبيرة عصير تفاح غير محلى

120 مل مرق دجاج

4 فص ثوم مفروم

1 و نصف كوب كريمة طبخ

التقديم

2 كوب بطاطس بيوريه

2 كوب خضار سوتيه ويدجز





طريقة تحضير صدور دجاج بالمشروم والكريمة





* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف الدجاج ثم الكرّات.





* يضاف الملح والفلفل وعصير التفاح والمرق.





* تضاف الكريمة ثم المشروم وتترك مغطاة حتى تمام التسوية.



