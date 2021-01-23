ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دجاج مشوي بجوز الهند

السبت 23/يناير/2021 - 06:02 ص
دجاج
دجاج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل دجاج مشوي بجوز الهند بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج المشوي.

مقادير دجاج مشوي بجوز الهند

1 كيلو شيش طاووق للتتبيلة
جنزبيل مفروم
ثوم مفروم
صويا صوص
كريمة
جوزهند
سكر أويستر
صوص لجليز
جوزالهند
كريمة
جوزهند
عسل
صويا صوص
لصوص الفول السوداني
كريمة
جوزهند
زبدة فول سوداني
خل
أرز معجون
كاري أحمر مابل
سيرب
صويا صوص
ماء
زيت
سمسم
فول سوداني مجروش
للتقديم
أرز مطهو
خس
سوداني
كزبرة خضراء مفرومة

طريقة تحضير دجاج مشوي بجوز الهند

* تخلط التتبيلة ويتبل الدجاج بالتتبيلة

* ترص في الأسياخ الخشبية

* تسوى على الجريل

* تدهن بالجليز من حين لآخر أثناء التسوية حتى تمام الطهي

* تقدم مع الأرز الأبيض وصوص الفول السوداني

للجليز

* تخلط جميع المكونات معا

لصوص الفول السوداني

* تخلط جميع المكونات معا في كاسرول على النار مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

Advertisements
Advertisements

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

السعودية.. الأرصاد تحذر من القاتل الأسود خلال فصل الشتاء

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

تجمعها قرابة بـ حسن شحاتة.. كيف أثارت ديانة الفنانة عايدة رياض الجدل

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

أحمد حسن يفتح النار على مسئولي بيراميدز: من الذي يختار صفقات الفريق

عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

مش اللجنة الثلاثية.. أحمد شوبير يفجر معلومات لأول مرة عن تخفيف عقوبة الشناوي

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

مفاجآت صادمة.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثته بعد 31 عاما

التعليم العالي تكشف ضوابط عقد الامتحانات مع تطورات أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

شاهد رد فعل بطريق مهدد بالانقراض عند رؤية فقاعات الصابون

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل