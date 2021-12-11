طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في ودية الفريق أمام طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن حالة طاهر محمد طاهر مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.