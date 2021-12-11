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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في ودية الفريق أمام طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن حالة طاهر محمد طاهر مطمئنة إلى حد كبير، وسوف يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

الدكتور أحمد أبو عبلة النادي الأهلي طاهر محمد طاهر طلائع الجيش استاد جهاز الرياضة العسكري

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