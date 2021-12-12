زياد عبدالسلام لـ صدى البلد: اكتشفني الشيخ الراحل محمد الهلباوي .. وحلمي أكون وزيرا للثقافة في يوم من الأيام .. ويكشف كواليس مشاركته في حفل قادرون باختلاف

المنشد زياد عبدالسلام في حوار خاص:

حلمي أكون وزيرا للثقافة في يوم من الأيام

كنت في موقف لا أحسد عليه أمام الرئيس السيسي بحفل قادرون باختلاف

قال المنشد زياد عبدالسلام أحد ذوي الاحتياجات الخاصة والذي غنى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في حفل " قادرون باختلاف" إن المشاركة في حفل قادرون باختلاف جاءت بناء على طلب من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، مضيفا: كنت في موقف لا أحسد عليه، أمامي الرئيس السيسي وخلفي الموسيقار الكبير عمر خيرت كما أن المخرج هشام جمال مخرج الحفل، لم يخبرني بحضور الموسيقار عمر خيرت، حتى تكون مفاجأة لي، وطلب مني أغني زي ما هي حبها.

وأضاف زياد عبدالسلام في حواره لـ صدى البلد، “: بتعامل طبيعي جدًا كلنا ذوي الإعاقة نقدر نعمل المستحيل، طالما هناك إيمان بينا، وأتنمى الدراسة في معهد الموسيقى العربية، وأن أكون في يوم من الأيام وزير الثقافة”.

بداية حدثني عن نفسك وكيف شاركت في حفل قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي ؟

زياد عبدالسلام من محافظة البحيرة شاركت في حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأثني علي لما غنيت أمامه ، عمري ١٨ عاما حصلت على المركز الأول في مسابقة ابداع على مستوى الجمهورية

وأدرس فى الفرقة الثالثة للثانوية الأزهرية، بدرس الموسيقى عندما كان عمري 5 أعوام، حيث كنت مؤذنًا بالمسجد إلى أن اكتشفني الشيخ الراحل محمد الهلباوي، ومن هنا بدأ التعلم في مدرسة المكفوفين بمحافظة المنوفية، وكان أول ظهور له فى برنامج عاطف والناس مع الاعلامى عاطف محمود فى عام ٢٠١٨ وكانت البداية للظهور على القنوات الفضائية.

ما شعورك بعد مشاركتك في حفل قادرون باختلاف؟

المشاركة في حفل قادرون باختلاف جاءت بناء على طلب من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، كنت في موقف لا أحسد عليه، أمامي الرئيس السيسي وخلفي الموسيقار الكبير عمر خيرت والمخرج هشام جمال مخرج الحفل، لم يخبرني بحضور الموسيقار عمر خيرت، حتى تكون مفاجأة لي، وطلب مني أغني زي ما هي حبها.

كنا في ظلام والرئيس أخذنا للنور، ربنا جعله سبب وجعنا نقول للناس احنا أهو موجودين

كم كان عدد البروفات قبل الحفل؟

كان هناك بروفات كثيرة قبل الحفل استمرت لـ 15 يوم تدريب في وزارة الشباب والرياضة ومسرح الجلاء ومسرح المنارة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت ومبسوط جدا إن الرئيس سمع صوتي

ما الجوائز التي حصلت عليها؟

حصلت على مركز أول في 3 مسابقات متتالية في شهرين كنت فيهم الأول على الجمهورية.

حدثني عن أمنياتك وأحلامك ؟

أنا بتعامل طبيعي جدًا كلنا ذوي الإعاقة نقدر نعمل المستحيل، طالما هناك إيمان بينا، وأتنمى الدراسة في معهد الموسيقى العربية، وأن أكون في يوم من الأيام وزير الثقافة.