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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية شيما صابر تعلن وفاة والدها وتكشف عن موعد العزاء

شيما صابر
شيما صابر

أعلنت الإعلامية شيما صابر، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن وفاة والدها .


وكتبت شيما صابر : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي".

تابعت:"  والعزاء غدا الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة الخمائل قاعه المجيب.. رجاء ادعوا له بالرحمة ولنا بالصبر".

شيماء صابر ترزق بمولودها الأول :
يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق إنبي الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت  قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

شيما صابر الإعلامية شيما صابر وفاة والدها العزاء غدا الأحد

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