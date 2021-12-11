سيراميكا كليوباترا 2001 يفوز على شباب الأهلي 3-1

فاز فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا 2001، علي فريق شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب.



سجل أهداف سيراميكا كليوباترا محمد سامي، وأحمد فاروق، وعبد الرحمن بودي خلال أول 30 دقيقة من عمر المباراة، ليلحق فريق سيراميكا كليوباترا أول هزيمة بالأهلي على ملعبه خلال الموسم الحالي.

وجاء الهدف الأول بعد كرة بينية من بودي إلى محمد سامي الذي راوغ مدافع الأهلي بمهارة، ثم أودع الكرة في الشباك، أما الهدف الثاني فجاء من هجمة مرتدة سريعة أنهاها أحمد فاروق في مرمى الأهلي، قبل أن يضيف بودي الهدف الثالث ويعقد الأمور على أبناء القلعة الحمراء بعد انتهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة لصالح سيراميكا كليوباترا.

حاول الأهلي بقوة العودة في المباراة في الشوط الثاني ومنعت العارضة الفريق الأحمر من تسجيل هدف قبل أن يهدر المللواني هجمة مرتدة خطيرة لسيراميكا كليوباترا، ثم يهدر أحمد فاروق فرصة أخرى للفريق، قبل أن يحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة، يسجل منها هدفه الوحيد.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد ١٩ نقطة متساويًا مع الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٢٣ نقطة، خلف طلائع متصدر البطولة، برصيد ٢٤ نقطة

وأعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بأداء الفريق، مؤكدًا أن النتائج الأخيرة التي يحققها نتاج استراتيجية إدارة النادي، التي تستهدف صناعة أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة سيراميكا كليوباترا.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2001، كلا من: ماهر شكري مدير فني، و وأسامة عباس وعاطف يوسف مدربان، ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى، و محمد حواش إداريا و عبدالستار يحيي أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد الكيلاني إداري قطاع الناشئين، والعميد شامل دراز رئيس القطاع، والكابتن وليد رمضان المدير الإداري، والكابتن أحمد رجب مسئول شئون اللاعبين، والكابتن أحمد الكيلاني إداري قطاع الناشئين.