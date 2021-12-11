عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا 2001 يفوز على شباب الأهلي 3-1

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا 2001، علي فريق شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب.


سجل أهداف سيراميكا كليوباترا محمد سامي، وأحمد فاروق، وعبد الرحمن بودي خلال أول 30 دقيقة من عمر المباراة، ليلحق فريق سيراميكا كليوباترا أول هزيمة بالأهلي على ملعبه خلال الموسم الحالي.

وجاء الهدف الأول بعد كرة بينية من بودي إلى محمد سامي الذي راوغ مدافع الأهلي بمهارة، ثم أودع الكرة في الشباك، أما الهدف الثاني فجاء من هجمة مرتدة سريعة أنهاها أحمد فاروق في مرمى الأهلي، قبل أن يضيف بودي الهدف الثالث ويعقد الأمور على أبناء القلعة الحمراء بعد انتهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة لصالح سيراميكا كليوباترا.

حاول الأهلي بقوة العودة في المباراة في الشوط الثاني ومنعت العارضة الفريق الأحمر من تسجيل هدف قبل أن يهدر المللواني هجمة مرتدة خطيرة لسيراميكا كليوباترا، ثم يهدر أحمد فاروق فرصة أخرى للفريق، قبل أن يحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 89  من عمر المباراة، يسجل منها هدفه الوحيد.

بهذه النتيجة  يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد  ١٩ نقطة  متساويًا مع الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٢٣ نقطة، خلف طلائع متصدر البطولة، برصيد ٢٤ نقطة

وأعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بأداء الفريق، مؤكدًا أن النتائج الأخيرة التي يحققها نتاج استراتيجية إدارة النادي، التي تستهدف صناعة أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة سيراميكا كليوباترا.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2001، كلا من: ماهر شكري مدير فني، و وأسامة عباس وعاطف يوسف مدربان، ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى، و محمد حواش  إداريا و عبدالستار يحيي  أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد الكيلاني إداري قطاع الناشئين، والعميد شامل دراز رئيس القطاع، والكابتن وليد رمضان المدير الإداري، والكابتن أحمد رجب مسئول شئون اللاعبين، والكابتن أحمد الكيلاني إداري قطاع الناشئين.

الأهلى الزمالك سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا بطولة الجمهورية

ترشيحاتنا

هدفان في دقيقتين ..الجزائر تتقدم بهدف ياسين براهيمي والمغرب يعود للمباراة

دراسة: يمكن للأجسام المضادة لحيوانات اللاما علاج متحورات كورونا

وزير الأوقاف يكشف مفاجأة بشأن المسابقة العالمية للقرآن الكريم غداً .. فيديو

أوميكرون يضرب تركيا وتسجيل 6 إصابات بـ المتحورالجديد

تحية واجبة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز مصر أمام الأردن بكأس العرب

دراسة صادمة عن انتشار متحور أوميكرون: إصابات هائلة في يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

مريض نفسي يقتل زوجته ويلقي بنفسه من الطابق الـ 12 في القليوبية

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

فيديو

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ