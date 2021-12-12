عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

صدى البلد

صدمت زوجة المنتج يوسف دندش صاحب الصورة مع شيرين عبد الوهاب الجمهور، بعدما نشرت الصورة عبر حسابها وهاجمت فيها زوجها.


وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":كل للي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، ايه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي..ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين ...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم...بنتي بكرا عيد ميلادها...الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها اذا كان عندها ولاد والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير".

إيه النصائح .. شيرين: الرجل يفضل رجل ودكر لو بيكسب 10جنيه.. والست تفضل ست لو بتكسب 2 مليون جنيه.. فيديو

لسه بحب حسام حبيب وحلقت زيرو علشان ابقى وحشة.. أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب


وكانت قد تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعى ، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس بشكل كامل .

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحدى الاشخاص ، وظهرت فيها وقد تخلت عن شعرها تماماً ، وقد تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن هوية الشخص الذى ظهر معها بالصورة ، خاصة وان غير معروف إعلامياً .

الشخص الذى ظهر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب هو منظم الحفلات اللبنانى يوسف دندش ، ويعد واحداً من أهم منظمين الحفلات فى دول الخليج .

وكان قد حرص الفنان محمد علي رزق علي دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.


وكتب محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أي حد بيتريق على شيرين يبقى مريض نفسي".


وأضاف "رزق" قائلاً: "واضح جدًا إن تجربة جوازها كانت قاسية وصعبة وكانت بتمر بضغوط تقيلة، البني أدم إللي بجد.. يدعمها ويقولها مهما عملتي إنتي شيرين إللي بنحبها وقمر فكل حالاتك.. شيرين بتستعيد ثقتها ساعدوها".


واختتم :" الجمهور مش دوره يسمع و يتفرج وينتقد بس، الجمهور المفروض لو لاقى النجم إللي بيحبه بيقع ومحتاجه علشان يقف يسنده مش يدوس عليه".

زوجة المنتج
عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب عمرو أديب حسام حبيب الفنانة شيرين

ترشيحاتنا

أنتو الأمان .. شيرين لجمهورها: ربنا يجعلكم سند ليا ودواء| فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

لمنافسة مايكروسوفت.. سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

من فئة الكروس أوفر .. تويوتا تكشف النقاب عن رايز 2022 |صور

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

«اختلفا على مصروف البيت».. سيدة تقتل زوجها طعنا بالسكين في الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

عشان مبقاش حلوة في عينيه.. شيرين تكشف السبب الرئيسي لحلق شعرها|فيديو

إلزام صاحب العمل بأجر شهرين للعامل عن كل سنة بالخدمة في هذه الحالة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ