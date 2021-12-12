زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

صدمت زوجة المنتج يوسف دندش صاحب الصورة مع شيرين عبد الوهاب الجمهور، بعدما نشرت الصورة عبر حسابها وهاجمت فيها زوجها.



وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":كل للي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، ايه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي..ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين ...لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم...بنتي بكرا عيد ميلادها...الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها اذا كان عندها ولاد والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير".



وكانت قد تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعى ، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس بشكل كامل .

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحدى الاشخاص ، وظهرت فيها وقد تخلت عن شعرها تماماً ، وقد تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن هوية الشخص الذى ظهر معها بالصورة ، خاصة وان غير معروف إعلامياً .

الشخص الذى ظهر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب هو منظم الحفلات اللبنانى يوسف دندش ، ويعد واحداً من أهم منظمين الحفلات فى دول الخليج .

وكان قد حرص الفنان محمد علي رزق علي دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.



وكتب محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أي حد بيتريق على شيرين يبقى مريض نفسي".



وأضاف "رزق" قائلاً: "واضح جدًا إن تجربة جوازها كانت قاسية وصعبة وكانت بتمر بضغوط تقيلة، البني أدم إللي بجد.. يدعمها ويقولها مهما عملتي إنتي شيرين إللي بنحبها وقمر فكل حالاتك.. شيرين بتستعيد ثقتها ساعدوها".



واختتم :" الجمهور مش دوره يسمع و يتفرج وينتقد بس، الجمهور المفروض لو لاقى النجم إللي بيحبه بيقع ومحتاجه علشان يقف يسنده مش يدوس عليه".