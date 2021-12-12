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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 596 شاباً .. منهم 34 من ذوي القدرات بالسويس

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين  596  شابا من  الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 34  شابا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1194  باحثا عن عمل، منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة. 

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  31 ألف جنيه  لـ 14 عاملا من المسجلين بالإدارة ، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2760 عاملاً مسجلاً بواقع مليون و 380 ألف جنيه ، فضلاً عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 88 شكوى فردية، تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 29 منها للمحكمة العمالية،  وحفظ  شكوى منها ، و 16  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد  3 تراخيص عمل الأجانب .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 215 منشأة ، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 16 حملة  تفتيش شامل ، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 21 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة السويس تعيين 596 شابا كعب العمل

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