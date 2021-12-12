"المواجهة والتجوال" مسرح يحمل التنوير في قرى حياة كريمة |تقرير تليفزيوني

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، تقريرا عن عروض وزارة الثقافة في قرى مصر ، تحت عنوان مسرح التجوال والمواجهة .

وأوضح التقرير أن العروض تهتد للعدالة الثقافية وتحمل مشاعر التنوير ضد الأفكار المتطرفة ، وذلك في قرى " حياة كريمة " ، بعدد 15 عرضاً مسرحياً وبمشاركة جميع الفرق الفنية بالبيت المسرحي .

وأشار التقرير إلى أن العروض المسرحية تتم من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وعلى جانب آخر ، اختتمت وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم، فعاليات القافلة الثقافية والفنية لمتضررى السيول بمحافظة أسوان، والتى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فى الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري بحي السلام في وادي العلاقي ومدينة غرب أسوان، بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.