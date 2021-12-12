عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير أثري يكشف أقدم تقويم على وجه الأرض

صدى البلد

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن المصريون القدماء دائما ما كانوا يبدعون في حياتهم وفي مماتهم، فقد برعوا في علم الفلك، بل وتفوقوا فيه، حيث نجدهم  إخترعوا أقدم تقويم فلكياً دقيقاً على وجه الأرض، و كان ذلك عام 4236 ق.م، ف قسموا السنه الى ثلاثة فصول هي فصل الفيضان والذي يُعرف بإسم "آخت"، وفصل التحاريق والذي يُعرف بإسم "بريت" ، وفصل الحصاد والذي يُعرف بإسم "شمو"، ونجحوا في تقسيم السنه إلي 360 يوم، ووزعوها علي 12 شهر كل شهر 30 يوماً يُضاف إليها خمسة أيام في آخر العام عُرفت بأيام "النسئ" لإستكمال عدد أيام السنه وهي 365 يوماً، وكان كل فصل من فصول السنه يتكون  من أربعة شهور، و كل شهر من ثلاثة أسابيع و كل أسبوع عشرة أيام، أما عن الأيام الخمسه التى تختم بها السنه فكانت أيام أعياد، ويقال أنها الأيام التى ولد فيها كل من "ايزيس"، و" أوزوريس"، و"ست"، و"نفتيس"، و"حورس"،

وأشار "عامر"فى تصريحات صحفية  إلي أننا نجد التقويم المصرى "القبطى" هو تقويم شمسى يعتمد على دوره الشمس وهو من أوائل التقاويم التى عرفتها البشريه، كما أنه الأكثر دقه حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعه خلال العام، ويعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعه والمحاصيل التى يقوم بزراعتها خلال العام منذ الاف السنين و حتى وقتنا هذا، وكانت السنة تبدأ بفصل الفيضان والذي يبدأ من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، وثانيها فصل بذر البذور والذى يبدأ من نوفمبر حتي شهر مارس، وثالثها فصل الحصاد ويبدأ من شهر مارس حتي شهر يوليو، وهكذا تكونت السنة من إثنا عشر شهراً، وكانت بداية العمل بهذا التقويم فى العام الأول من حكم الملك "حور_عا" ابن وخليفة الملك "مينا" عام 557 ق م طبقا لما أرخ له المؤرخ المصرى "مانيتون"، وقد إتخذ الإحتفال برأس السنة مظهراً دينياً يبدأ بنحر الذبائح كقرابين للإلهة، وتوزع لحومها على الفقراء، وكان جزء منها يوهب للمعابد يوزع بمعرفة الكهنة.
وتابع "عامر" إلي أن سعف النخيل الأخضر الذى يرمز لبداية العام ويعبر عن الحياة المتجددة فى خروجه من قلب الشجرة يتبركون به ويصنعون منه ضفائر للزينة يعلقونها على الأبواب ويحملون باقات السعف لتوضع على المقابر فى عيد رأس السنة، بالإضافة إلي أنهم كانوا يوزعون ثمار النخيل الجافة "البلح" صدقة على أرواح موتاهم، بل وكانوا يصنعون من سعف النخيل أنواعاً مختلفة من التمائم والمعلقات التى يضعها الناس على صدورهم وحول أعناقهم رمزاً لتجدد الحياة فى العام الجديد، والحفظ من الأرواح الشريرة، وكان من تقاليد الاحتفال برأس السنة صناعة الكعك والفطائر، وإنتقل التقليد ليلازم كل إحتفالات الأعياد المسيحية والإسلامية، كما كان الأوز والبط من أكلاتهم المفضلة فى رأس السنه، كما كانوا يشربون عصير العنب أو النبيذ الطازج، بل كانوا ينتهزون فرصة عيد الميلاد لعقد زيجاتهم والتصالح بين الخصوم، ويرجع الى الملكة كليوباترا إبتداع إستعراضات ومواكب الزهور عندما توافق عيد جلوسها مع عيد الميلاد.

ترشيحاتنا

ديربي العاصمة مدريد.. تعرف على تشكيل الريال في مواجهة أتلتيكو

نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل مادة العلاوة في قانون العمل الجديد

يالا باي للضعف.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور مع نهاية2021.. فيديو

أزمة في الأطباء بسبب معاش ضحايا كورونا |4 قرارات عاجلة لإنهاء المشكلة

بريطانيا ترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا بسبب تفشي أوميكرون

رئيس جامعة الأزهر: تعيين الأطباء بداية من دفعة 2010 حلمي الذي تحقق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

الشئون الإسلامية السعودية: عناية الرئيس السيسي بأهل القرآن أكبر دعم لنا

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ