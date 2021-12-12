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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا بسبب تفشي أوميكرون

بريطانيا ترفع مستوى
بريطانيا ترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا بسبب تفشي أوميكرون

في ظل الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون” ،أعلن مسؤولون صحيون في بريطانيا، الأحد، أن السلطات المعنية قررت رفع درجة التحذير من فيروس كورونا، من المستوى 3 إلى المستوى 4 بتوصية من كبار المسؤولين الطبيين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطاباً تلفزيونياً الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش (10 بتوقيت القاهرة)، بشأن برنامج تعزيز اللقاحات.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "الأدلة المبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، وأن درجة حماية اللقاح ضد أوميكرون قد انخفضت".

ويعني رفع درجة التأهب إلى المستوى 4 أن السلطات الصحية تعتقد أن معدلات انتقال العدوى مرتفعة وتضغط على خدمات الرعاية الصحية.

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كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت البيانات الأولية بشأن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الجديد، موضحة أنه سريع الانتشار أكثر من متحور "دلتا".

وقالت الصحة العالمية إن متحور أوميكرون الجديد يسبب أعراضا خفيفة، لكنها أكدت أنه "يقلل من فعالية اللقاحات" من حيث الحماية ضد العدوى وانتقال الفيروس.

وأوضحت المنظمة الدولية أن متحور أوميكرون ينتشر في 63 دولة حتى الآن، متوقعة أن يصبح هو السلالة السائدة بدلا من متحور "دلتا" في الأماكن عالية الخطورة التي يمكن أن تسهل العدوى.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن البيانات حول "أوميكرون" لا تزال غير كافية لتحديد مدى شدد المتغير الجديد، على الرغم من أن الأعراض التي تم رصدها في الوقت الحالي من "خفيفة إلى معتدلة" سواء في جنوب أفريقيا وأوروبا وغيرها من مناطق انتشار السلالة الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في وقت سابق، متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

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