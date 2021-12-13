ضربوني وسحلوني ولن أبكي اليوم.. حلمي بكر يكشف عن مأساته مع زوجته وابنته

قال الموسيقار حلمي بكر، إن بالشعور الوحدة قادر على قتل الشخص، متابعا:" ساعات بقعد 3 أيام لوحدي ببص لـ اللا شيء".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"،:" دايما بفكر في بنتي الصغيرة..وبتمنى تعرف أني بحبها، لأنها حياتي"، متابعا: "والدتها بتنقل ليها صورة وحشه عني بس حقي عند ربنا".

ووجهت "رغدة شلهوب" سؤالا إلى "حلمي بكر" قائلة:" والدتها بتضرب البنت"، ليبادرها:" ننقل على السؤال التاني عشان مطلعش من اللي أنا فيه".

وأوضح:" أنا بخاف على اسمي وبخاف أدخل حد في مشاكلي معهم"، متابعا:" أنا بحب بنتي لحد البكاء ولكني لن أبكي اليوم".

واستطرد:" والدة ابنتي وأهلها قاموا بضربي وطردي من منزلي أمام ابنتي".



