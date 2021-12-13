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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربوني وسحلوني ولن أبكي اليوم.. حلمي بكر يكشف عن مأساته مع زوجته وابنته

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

قال الموسيقار حلمي بكر، إن بالشعور الوحدة قادر على قتل الشخص، متابعا:" ساعات بقعد 3 أيام لوحدي ببص لـ اللا شيء".

 

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"،:" دايما بفكر في بنتي الصغيرة..وبتمنى تعرف أني بحبها، لأنها حياتي"، متابعا: "والدتها بتنقل ليها صورة وحشه عني بس حقي عند ربنا".

 

ووجهت "رغدة شلهوب" سؤالا إلى "حلمي بكر" قائلة:" والدتها بتضرب البنت"، ليبادرها:" ننقل على السؤال التاني عشان مطلعش من اللي أنا فيه".

 

وأوضح:" أنا بخاف على اسمي وبخاف أدخل حد في مشاكلي معهم"، متابعا:" أنا بحب بنتي لحد البكاء ولكني لن أبكي اليوم".

 

واستطرد:" والدة ابنتي وأهلها قاموا بضربي وطردي من منزلي أمام ابنتي".


 

حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر رغدة شلهوب اخبار التوك شو برنامج نص الكلام

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