كريم ذكري: إصابات عديدة بـ كورونا في صفوف المصري.. والفريق يعاني من ظروف صعبة

قال كريم ذكري، لاعب المصري البورسعيدي السابق، إن الفريق البورسعيدي يُعاني من بعض الظروف الصعبة، خاصة مع إعلان إصابة 18 فردًا بكورونا، قبل أقل من 24 ساعة من مباراته المؤجلة بالدوري الممتاز، أمام مصر المقاصة.

وأضاف ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جميع المتواجدين في معسكر المصري البورسعيدي، مخالطين بكورونا للذين تأكدت إصابتهم، مشيرًا إلى أن إقامة المباراة يعرض مصر المقاصة للخطر.

وتابع أنه من الضروري تأجيل مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، للحفاظ على سلامة اللاعبين غير المصابين، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العرب فرصة لتأجيل المباراة وترحيلها لموعد آخر يُحدد لاحقًا.

وأشار كريم ذكري، إلى أن المصري تعرض لكثير من الظروف الصعبة، أولها خوض مبارياته ببرج العرب بالإسكندرية الذي يعتبرها الكثير ميزة، موضحًا أن الفريق يمثل مصر في بطولة الكونفدرالية، وبالتالي لا بد أن يحضر له عدد أكبر من ألف مشجع، لتسهيل مهمة الفريق في التتويج بالبطولة التي أصبحت سهلة على عكس السنوات الماضية.