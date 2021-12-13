شاهد.. أداء صلاة الاستسقاء في السعودية

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، صلاة الاستسقاء، اتباعًا لسنة الرسول، عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملاً في طلب المزيد من الله أن يُنعم بإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يرصد إقامة المملكة صلاة الاستسقاء في المسجدين الحرام والنبوي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فدعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين".

وأضاف البيان "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وفي مكة المكرمة، أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، تقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، وأمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حيث ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله ومراقبته وطاعته وعدم معصيته والتوبة إليه واستغفاره والتضرع إليه وسؤاله.

