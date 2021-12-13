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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متبص في ورقتك| رسالة غاضبة من ويجز على إنستجرام ..شاهد

ويجز
ويجز

عبر مغنى الراب "ويجز" عن غضبه من تكرار اسمه فى البرامج التليفزيونية من خلال ستورى عبر حسابه على إنستجرام. 

وكتب ويجز :" هو الفنانين مينفعش يطلعوا فى البرامج يتكلموا عن نفسهم ،لازم اسمى يتحط فى جملة .. متبص فى ورقتك ". 

رامى صبرى يتحدث عن ويجز 

 

قال الفنان رامي صبري إنه لا يسمع أغاني المهرجانات الشعبية.

وأضاف رامي صبري في تصريحات لراديو إنرجي: "مش بسمع مهرجانات خالص، أنا رجل متخصص في المزيكا، ودرست تأليف موسيقي وأذني لا تستحمل المهرجانات فهي تحمل دوشة في الكلام ومفهاش ترتيب وكمان فيها الكثير من الكلام والألفاظ الخادشة".

وتابع: "لكن اللي بيعجبني ويجز على الرغم من عدم وضوح كلمات أغانيه، هو مش بيقول حاجة ولكن ويجز يقدم مزيكا ممكن حد يسمعها، على الرغم من انها في الكثير من الأوقات مقتبسة من أغاني أجنبية".

حفل ويجز فى رأس السنة 

 

يحيى مغنى الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم ٣١ من الشهر الجارى فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه.

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين. 

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”. 

وتحدث مغنى الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

وأضاف: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip  عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل.

مسلسل بيمبو 

 

ونشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كلا من الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي… نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري.. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا.. جدا”.

وأضاف: “مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل”.

ويجز المطرب ويجز مغني الراب ويجز حفل ويجز فاميلي بارك مسلسل بيمبو بيمبو ديسمبر المقبل

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