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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك يعلن اليوم عن هوية مساعدى كارتيرون المصريين

صدى البلد

يعلن الزمالك اليوم عن هوية المدرب العام والمدرب المساعد فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول .

وكشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن المدير الفنى للزمالك كارتيرون ليس من حقه الإعتراض على تواجد المساعدين المصريين فى جهازه حتى يكون حلقة الوصل مع اللاعبين وكارتيرون .

وكان كارتيرون قد رفض ضم اى مساعدين من أبناء القلعة البيضاء عقب استقالة أسامة نبيه ورحيل أحمد عبدالمقصود . 

يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجهيز الثلاثى محمود علاء وعمر السعيد وإسلام جابر للمشاركة فى لقاء المقاولون العرب المقبل فى الدورى وذلك من خلال الدفع بهم فى لقاء الرائد الودى غدا .

وشارك محمود علاء وعمر السعيد واسلام جابر ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض أمس.

وتأتي مشاركة الثلاثى محمود علاء وإسلام جابر وعمر السعيد  في تدريب أمس بعد انتهائهم من البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة حيث تماثل جابر  للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية أقبل أن يسمح له الجهاز الطبي بالمشاركة في التدريب .

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال المران للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين بالإضافة إلى الاطمئنان على العائدين من الإصابة.

واكتفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض اللاعبين لتدريبات بدنية خلال مران أمس الأحد.

وفضل المدير الفني عدم خوض تقسيمة فنية أو أي تدريبات بالكرة خلال المران بعد خوض مباراة ودية أمس الأول أمام الترسانة.

وخاض خماسي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريب الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتصدي للانفرادات بخلاف تخصيص فقرة للتصدي من التسديدات من على حدود منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد..  وفاز في الثانية بهدف دون رد.

الزمالك باتريس كارتيرون اسامه نبيه محمود علاء عمر السعيد

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