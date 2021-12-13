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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة والى: الفساد يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.. فيديو

غادة والى
غادة والى

قالت غادة والى، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن مكافحة الفساد محفل دولى له أهمية فريدة، وهذه الاتفاقية هى الصك القانوني الشامل الوحيد.

 

وأضاف غادة والى، خلال كلمتها المذاعة بمؤتمر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، أن هذا المؤتمر يواجه الفساد التى يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.

 

وأشارت غادة والى، إلى ان أغلب دول العالم قد صدقوا على التزامهم بهذه الاتفاقية وهو ما يضع مسؤولية خاصة على مؤتمر الدول  فى مجال مكافحة الفساد، لاسيما فى هذه اللحظة الفارقة التى يواجه فيها العالم تحديات كبيرة.


 

غادة والى منظمة الأمم المتحدة مكافحة المخدرات جهود التنمية المستدامة مكافحة الفساد

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