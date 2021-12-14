فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

من أجل تشجيع الصناعة والتقدم للأمام، ومن أجل تشجيع قطاع الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعديلات قانون القيمة المضافة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات مهمة جاءت كالتالي:

بناء على توجيهات الرئيس إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي خلال تعديلات قانون القيمة المضافة كالتالي :

• إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة

• تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج

• إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا

• إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين

• إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور

• إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة

• عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة

• إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة

• تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية

ولمتابعة المزيد حول توجيهات الرئيس لتشجيع الصناعة .. تابع الفيديو جراف التالي: