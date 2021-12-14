عاجل
اللبناني يختار الموت.. ظاهرة خطيرة يكشف عنها نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ‎حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حول القضايا المعاصرة وتحديات بناء الجمهورية الجديدة كبير المفاوضين الإيرانيين من فيينا: البعض يلقي اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية البارومتر السياسي: تونس تسير على الطريق الخطأ بعد تراجع 30 نقطة خلال شهرين موجز أخبار التعليم.. أخلاقيات البحث العلمى دورة تدريبية بجامعة حلوان.. آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

تعديلات قانون القيمة
تعديلات قانون القيمة المضافة

من أجل تشجيع الصناعة والتقدم  للأمام،  ومن أجل تشجيع قطاع الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعديلات قانون القيمة المضافة.

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشاهدة عروض طلاب أكاديمية الشرطة| فيديو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات مهمة جاءت كالتالي:

بناء على توجيهات الرئيس إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي خلال تعديلات قانون القيمة المضافة كالتالي :
• إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
• تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج
• إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا
• إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
• إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
• إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
• عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة
• إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة 
• تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية 
ولمتابعة المزيد حول توجيهات الرئيس لتشجيع الصناعة .. تابع الفيديو جراف التالي:

تشجيع الصناعة قطاع الصناعة النمو الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون القيمة المضافة

موضوعات متعلقة

فيديو جراف .. أصابع الاتهام تشير إلى كورونا في عزوف المصريين عن الزواج

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اليوم.. طقس لطيف على القاهرة وأمطار على الوجه البحري والعظمى 20 درجة

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14- 12- 2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14- 12-2021

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-12-2021 والقنوات الناقلة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم 14-12-2021

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ