يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

يحتفل العالم، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق ذوي الإعاقة، والعمل على سن تشريعات تضمن لهم حقوقهم، ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم مصر، وهو يحمل على عاتقه حماية هذه الفئات ورعايتهم.

وقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى المخصص لهم، من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة، والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في شتى مناحي الحياة.

فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم

الدكتور أشرف مرعي

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي، خاصة وأن الشعار الذي رفعته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لليوم هذا العام، هو «قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع، بعد جائحة كورونا».

وأشار مرعي، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم، خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم، مطالبا كافة فئات المجتمع أن يكونوا على وعي عام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، خاصة أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري، ويمكن عند بناء قدراتهم وتنمية وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات، حتى يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.

إتاحة أرصفة المعادي لمشروعات ذوي الإعاقة

ح سام الدين الأمير

أكد حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن هناك بروتوكول بين عدة جهات حكومية وأهلية لمبادرة تتضمن إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الهمم في 28 شارعا بالمعادى، موضحا أنه تم البدء بشارع 9 كتجربة، وأنه يتم تهيئة المنشآت بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام هذه المنشآت والأبنية العامة والخاصة، حيث تجهز كل محافظات الدولة الإجراءات اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ولفت المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أنه يتم تهيئة المتاحف لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، من بينها متحف الحضارة، كما أن كل المعابد والمتاحف في الأقصر مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة.

الرئيس السيسي وإعادة حقوق ذوى الإعاقة

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع، وكلف مؤسسات الدولة بتأهليهم بداية من الأطفال، وتمكينهم فكريًا وتعليمًا، وتوفير فرص عمل للكثيرين منهم، وترجمت الدولة اهتمام الرئيس الواضح بأصحاب الهمم وذوى الإعاقة على أرض الواقع، من خلال قانون متكامل خاص بهم، يتضمن الكثير من حق ذوى الإعاقة من خلال حقهم فى الجمع بين المعاش والراتب، والتأكيد على 5% من حقهم فى العمل، إضافة إلى التأكيد على حقهم فى الالتحاق بالمدن الجامعية وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية، فضلاً عن تدريس مادة «احترام الآخر» بالمدارس فى مصر كبداية لتعزيز الاحترام عند النشئ سواء احترام الأهل والتعامل مع الكبير باحترام.

وما تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يتحقق من قبل، إذ وجة الرئيس منذ بداية عهده بتقديم الدعم لذوى الإعاقة بكافة محافظات الجمهورية، وأعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، وكان انطلاقة كبيرة لقضايا الإعاقة فى مصر بشكل عام، ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019 للاستمرار فى هذه الانطلاقة.