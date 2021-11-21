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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حكم نهائى لصالح ذوى الإعاقة.. المحكمة تنقذ أسر البحيرة وتعيد تشغيل ورش الرخام

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية، ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد.

وقضت المحكمة العليا فحص الدائرة الخامسة فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الاَراء، برفض الطعن الذى أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت .

وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة.

صدر الحكم صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

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