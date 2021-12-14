هافال أورا تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات .. صور

واصل معرض جده الدولي للسيارات تقديم باقة من الطرازات المتنوعة للسيارات، من بينها النسخة الجديدة التي تحمل اسم "اورا"، وتعد ORA هي علامة تجارية فرعية تنطلق من قبل جريت وول موتور، تعتمد على تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتطورة.

المواصفات الفنية للسيارة

دعمت السيارة بمحرك قوي يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 105 كيلووات و141 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومتر في الساعة.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 50 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية، مع مدى للسير يتراوح بين 401 إلى 501 كيلومتر، بالاضافة إلى إمكانية الشحن السريع من 30 % إلى 80 % في غضون 30 دقيقة.

تحتوي السيارة هافال اورا على لوحة عدادات رقمية ديجيتال يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الحديثقة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة، مع حساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، مع لمسات انيقة تزين المقصورة الداخلية للسيارة.

وترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة مدعومة بقاعدة عجلات 265 سم، وإطارات مقاس R17/55/205، بالاضافة إلى قياسات هيكلية بلغت 423.5 سم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 182.5 سم، و 159.6 سم للارتفاع.