شقيق الطفل المتوفى بغرض السرقة يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم أسرته..فيديو

قال عبد الرازق عبد الله شقيق الطفل المتوفي بغرض السرقة ، أن الرئيس السيسي مشكور على كافة التوجيهات الخاصة بـ أسرتنا ولكننا لا نطلب إلا القصاص العادل في القريب العاجل وهذه عاداتنا وتقاليدنا .

وأضاف عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن جميع عائلتي تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بنا رغم مشاغله " بص لنا " مؤكدا ان الرئيس هو زعيم الدول العربية بالكامل .

ومن جانبه وأوضح عبد الله إبراهيم والد الطفل ضحية نجع حمادي ، أن الرئيس السيسي جبر بخاطرنا وأرسلت إلينا مبادرة حياة كريمة لتنفيذ توجيهاته التي أصدرها لنا وهي توفير منزل ومعاش شهري للأسرة قائلا ربنا يجعل السيسي ذخرا للعرب " .