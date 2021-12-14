هو فيه حد هيشتغل ببلاش.. تعليق خطة النواب على اقتراح فتح باب التطوع أمام المدرسين

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كافة لجان البرلمان تولي إهتماماً بقطاعي الصحة والتعليم بالإضافة إلى عمل لجنة التخطيط والموازنة ذو صلة وثيقة بكافة القطاعات، قائلاً : “ هذا ليس بعيدا عن عملنا لأننا نهتم بالاعتمادات المالية لكل الوزارات”.



وقال مصطفى سالم : في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن مشكلة التعليم كبيرة والدليل على ذلك أن الأسر المصرية والطلاب يتابعون صفحة وزير التعليم أكثر من المذاكرة.

وكشف أن الاعتمادات المالية لوزارة التربية والتعليم كانت 145.2 مليار جنيه ثم ارتفعت 158.7 مليار جنيه.. وفي موازنة العام الحالي 256.1 مليار جنيه".



وطالب بضرورة الاهتمام بالمدرسين، قائلاً : " نطالب بالاهتمام بالمدرسين وتقديم حوافز لهم وواجهنا الكثير من المشاكل في العام الدراسي وهناك عجز حوالي 300 ألف مدرس".



وعن اقتراح فتح باب التطوع قائلاً : " "هو فيه حد هيشتغل ببلاش".. وووزير المالية أبدى استعداده لتغطية تكاليف ضم 50 ألف معلم في العام الدراسي".



وحول منهج رابعة إبتدائي قال : “ الكثير من الأسر تشكو من مناهج رابعة ابتدائي.. وهناك تضارب في مسألة المواد وتدريب المدرسين”.