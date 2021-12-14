وائل القباني: بطولة كأس العرب ليست قوية والهدف منها مادي

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن بطولة كأس العرب ليست احتكاكاً قوياً للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أنها بطولة متواضعة فنياً .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN":

"بطولة كأس العرب لا تضم منتخبات قوية إلا المنتخب الوطني المصري و المنتخب التونسي و المغربي ، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري ، أما بقية المنتخبات المشاركة فهي ليست على المستوى المطلوب ، فضلاً عن قدوم المنتخبات بدون اللاعبين المحترفين ".

وأضاف : " الهدف الرئيسي من إقامة بطولة كأس العرب ، هدف مادي بحت ، وليس فني ".