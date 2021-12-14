بن شرقي يعود إلى القاهرة الخميس

كشف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موعد عودة المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق إلى القاهرة، عقب توديع منتخب بلاده بطولة كأس العرب التي تقام حاليا في قطر.

وودع المنتخب المغربي بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الجزائر بركلات الترجيح.

وقال ، إن أشرف بن شرقي حصل على اجازة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بسبب عدم حصوله على راحة رفقة اللاعبين.

وأضاف أنه تم إخطار بن شرقي بالعودة للقاهرة الخميس المقبل للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.