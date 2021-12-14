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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور عفوية.. أسما شريف منير تبهر المتابعين بإطلالة شتوية

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسما شريف منير في الصور بإطلالة شتوية باللون الأسود، وعلقت عليها: “الجو ساقعة في الخارج”.

 

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يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقالت أسما "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير:"ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فيه بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكتبت أسما من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت:"بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت في ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما أذيتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

 

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