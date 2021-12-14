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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير المالية: نركز على دعم السلع الأساسية للمواطن.. فيديو

وزير المالية
وزير المالية

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، أن الحكومة منحت إعفاءات كثيرة للعديد من الصناعات والسلع وهو ما يحمل ميزانية الدولة بعض الأعباء، موضحا أنه يتم التركيز على دعم السلع الأساسية المهمة للمواطن.

وأشار يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الزيادة المقترحة على تعديلات ضريبة القيمة المضافة كانت بسيطة، وضريبة الدمغة قيمتها 1% ، والزيادة المقترحة على السلع المعمرة 2% فقط.

واستكمل: "اقترحنا زيادة رسوم دخول السينما للأفلام الاجنبية فقط"، موضحا أن تأجيل المناقشات حول هذه التعديلات سيعقبه إعادة النقاش على البنود والرسوم مرة اخرى وإعادة دراستها.

المالية دعم السلع إعفاءات الموازنة اخبار التوك شو

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