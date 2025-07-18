سقوط كوبري المشاة على الطريق الزراعي بطوخ بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بلودر

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية سقوط كوبرى المشاة على الطريق الزراعي السريع بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بلودر.



لم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة على الطريق.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بلاغا بسقوط أجزاء من كوبرى المشاة على الطريق الزراعي السريع.

وتبين أن الحادث وقع بسبب اصطدام سيارة نقل محملة بلودر بجسم الكوبرى على الطريق مما أدى سقوط اجزاء منه.

من ناحية أخرى شهد طريق نامول – بعد مزلقان زكي دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "جامبو" ودراجة نارية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات المرور، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نامول.