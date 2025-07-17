محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقليوب

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعزبة أبو سنة بمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات.



وشهدت الحملة، التي أشرف عليها المحافظ ميدانيًا، إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 920 مترًا مربعًا، شملت إنشاءات خرسانية وحديدية عبارة عن جمالونات ومبانٍ مخالفة أُقيمت على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون.



وخلال متابعته أعمال الإزالة، وجّه المحافظ بسرعة التنفيذ مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، والتصدي بكل حزم لمحاولات البناء بدون ترخيص.



وأكد المحافظ أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة جميع أشكال التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الحملات تُنفّذ بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية.



وأوضح عطية أن الإزالات تستهدف التعديات الحديثة وكذلك الحالات التي لم يلتزم أصحابها بسداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تتقاعس في تنفيذ الإزالات، حفاظًا على حقوق الدولة وتأمينًا لمستقبل الأجيال القادمة.