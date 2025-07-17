أخبار محافظة القليوبية.. المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفلة.. وحبس المتهمين بإنهاء حياة زوج نجلتهم

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

المشدد 10 سنوات للمتهم بالإتجار بالهيروين المخدر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، السجن المشدد 10 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم محمد.م.م - ٢٢ سنة - عامل - العنوان / أبو الغيط - القناطر الخيرية – القليوبية، في القضية رقم ٢٧٥٤ لسنة ۲۰۲٥ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لانه في يوم ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدرا "هيروين " وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل لخطفه طفلة والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم إسلام.س.م ٢٤ سنة - عامل - مقيم المنيرة - مركز القناطر الخيرية - القليوبية - في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ۳۱۱ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في غضون شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة نور.ر.إ بان استدرجها إلى مسكن مهجور بعدما أوهما بالتحديث معها في ذلك المكان قاصداً ابعادها عن ذويها واعين المارة فتمكن بذلك من الاختلاء بها في ذلك المسكن المجهور علي النحو المبين بالتحقيقات.

محافظ القليوبية يستجيب لشاب ويوفر له دعمًا لمشروع صغير

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لطلب شاب خلال اللقاء الجماهيري الأخير. كان الشاب قد تقدم بطلب لتوفير منتجات لفرش "فاترينة متحركة"، لتكون بمثابة مصدر رزق له وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد أولى المحافظ هذا الطلب اهتمامًا خاصًا، مراعاةً للظروف الإنسانية للشاب ورغبته في إقامة مشروع صغير يعينه على أعباء الحياة.

تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية وتوفير منتجات غذائية مختلفة الأنواع لتكون نواة لفتح مشروعه. تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للمواطنين، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتمكينهم اقتصاديًا.

ومن جانبه، تقدم الشاب بخالص الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على الاستجابة السريعة والدعم المقدم، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستساعده بشكل كبير في بدء مشروعه الخاص وتوفير دخل مستقر له ولأسرته.

تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لـ 12 أغسطس

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة 4 متهمين، بينهم ربة منزل، لاتهامهم باستدراج شخص بواسطة المتهمة الأولى، وقيام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "فرد خرطوش، وعصا خشبية وماسورة حديد ولاصق بلاستيكي وأحبال، وجوال بلاستيكي، ومادة مخدرة"، وقتله، وإلقاء جثته بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة 12 أغسطس المقبل، للمرافعة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

وتعود أحداث القضية يومي 21، 22 / 10 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهم في المتهمين الأول والثاني والثالث، خطفوا بالتحيل المجني عليه "عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي"، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم على قيام المتهمة الأولى بمهاتفة المجني عليه مستغلين بذلك سبق علاقته بها، واستدراجه، قاصدين من ذلك قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش" وأدوات "عصا خشبية، ماسورة حديد، لاصق بلاستيكي، أحبال، جوال بلاستيكي، مادة مخدرة".

وعقب استدراجهم له إلى مسكنهم إثر اتفاق سابق بينهما لتنفيذ مخططهم بقتله، وما أن وصل حتى اصطحبته المتهمة الأولي إلى غرفة نومها مقدمة له ما أعده المتهم الثاني من طعام وشراب عقب وضعه بهما مادة مفقدة للوعي مقنعة المجني عليه لتناوله وشرابه، حال كون المتهمين الثاني والثالث كل منهما مختبئًا بالغرفة المجاورة لها، فظلا بها حتى دخل الغرفة وقاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أدوات "عصا، ماسورة".

حبس المتهمين بإمهاء زوج نجلتهم في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بقتل زوج نجلتهم فى مشاجرة بشبرا الخيمة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه يفيد فيه بتلقيه بلاغاًً من مستشفى ناصر بوصول المدعو "حسن ف إ" السن 30 جثه هامده و به طعنه بالصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور أنتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، لمكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفى المدعو "عمرو ح ف" السن ۳۸ عامل بورشه أحذيه ومقيم عطفه حنان من شارع عبد الله النديم الدويقة منشية ناصر القاهرة، اتهم كلا من:- "أسامه ع أ"، السن 58 بالمعاش ومقيم شارع أرض الدكتور عزبة الجبلاوى عزبه رستم دائرة القسم، و نجليه "أحمد أ ع أ"ومقيم بذات العنوان ( نجل الأول)، و "يوسف أ ع أ" السن 18 طالب ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل عده أكمنه أعدة لذلك، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم تلك الواقعة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجره قام على اثرها المدعو "أحمد ا ع" بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه"، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات نسب، وبعد ذلك قام بالتخلص من السلاح الأبيض عقب ارتكابه للواقعة.