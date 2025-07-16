حبس المتهمين بإمهاء زوج نجلتهم في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بقتل زوج نجلتهم فى مشاجرة بشبرا الخيمة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه يفيد فيه بتلقيه بلاغاًً من مستشفى ناصر بوصول المدعو "حسن ف إ" السن 30 جثه هامده و به طعنه بالصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور أنتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، لمكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفى المدعو "عمرو ح ف" السن ۳۸ عامل بورشه أحذيه ومقيم عطفه حنان من شارع عبد الله النديم الدويقة منشية ناصر القاهرة، اتهم كلا من:- "أسامه ع أ"، السن 58 بالمعاش ومقيم شارع أرض الدكتور عزبة الجبلاوى عزبه رستم دائرة القسم، و نجليه "أحمد أ ع أ"ومقيم بذات العنوان ( نجل الأول)، و "يوسف أ ع أ" السن 18 طالب ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل عده أكمنه أعدة لذلك، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم تلك الواقعة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجره قام على اثرها المدعو "أحمد ا ع" بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه"، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات نسب، وبعد ذلك قام بالتخلص من السلاح الأبيض عقب ارتكابه للواقعة.

وتحرر المحضر رقم 6203 لسنه 2025 اداری قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بدفن الجثة عقب إنتهاء الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في المعاد.