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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تحويل المبنى الإدارى بالقناطر الخيرية لعيادات تأمين صحي شامل

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أكد  المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أنه جارى تحويل  المبنى الإداري الذي تم إخلاؤه بمدينة القناطر الخيرية، إلى عيادات متكاملة للتأمين الصحي، ضمن خطة المحافظة للتوسع في الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى يقع على مساحة تتجاوز 1000 متر مربع، ويخضع حاليًا لأعمال تطوير شاملة تشمل الدهانات، والسباكة، والكهرباء، والنجارة. ومن المقرر أن تقوم هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بتجهيزه بأحدث المعدات الطبية عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

ويُعد المشروع نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي بالمدينة، حيث سيضم إلى جانب التخصصات الحالية، خدمات جديدة في طب الأطفال، والجراحة، والباطنة، والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى معامل للتحاليل.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع جمعية "إنسان" بالقناطر الخيرية، في إطار المشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال لسرعة افتتاح العيادات، خاصة وأن المبنى يتمتع بموقع استراتيجي بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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