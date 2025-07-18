قائد قوات الناتو: نعمل على نقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قائد قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قال: “نعمل على نقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن”.

وأعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن بلادها "منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني"، مضيفة: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

غياب المبادرة من الجانب الأوكراني

وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب رسمي لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مضيفة أن "التأخير أو التهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة يثير تساؤلات حول نوايا كييف الحقيقية"، وفق تعبيرها.



