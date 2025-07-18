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بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المستأجرين وملاك العقارات عن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد فض دور الانعقاد الحالي والأخير من مجلس النواب.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة تدريجيًا، وتطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير جغرافية واجتماعية محددة.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم 

حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.

تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.

زيادة أسعار الإيجار القديم 

لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات.

كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة.

في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.

ما موعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

بحلول يوم 1 أغسطس 2025 سيكون قد مر على صدور القانون من مجلس النواب 30 يوما، وهو الموعد النهائي للتصديق على القانون وفقا للمادة 123 من الدستور، على أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية لتنفيذه.

جدير بالذكر أنه بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.

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