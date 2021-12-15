بسبب الهزار.. إصابة طالب في مكان حساس بالفيوم

أصيب طالب في العقد الأول من العمر في إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم أثناء الدراسة إثر هزار مع أحد زملائه داخل الفصل لوضعه قلما جافا بوضع رأسي أثناء جلوسه مما تسبب في إصابته في منطقة حساسة وحدوث نزيف.

وأسرع مدير المدرسة بالاتصال على مرفق الإسعاف لنقل الطالب المصاب إلي مستشفي ابشواي المركزية لتلقي العلاج اللازم ووقف النزيف.

وقام مدير المدرسة باستدعاء ولي الأمر الطالب المتسبب بهذه الكارثة وعمل مذكرة لفصل الطالب لمدة 15 يوماً

كما رفع مذكرة إلي مديرية التربية والتعليم لعمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.