النائبة دعاء عريبي: اسم صندوق "قادرون باختلاف" يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان|فيديو

قالت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب ، إن مشروع صندوق "قادرون باختلاف" كانت متواجداً بالفعل عام 2020 وكان اسمه "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، لافتة إلي أن الرئيس هو من أعطانا الضوء الأخضر وأطلق إشارة البدء لـ"صندوق "قادرون باختلاف".

وأضافت دعاء عريبي خلال لقائها في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يعطي أملاً وطاقة كبيرة وبالتالي قمنا بتغير اسم الصندوق لان الجميع في الوطن واحد وليس هناك اختلاف بين مواطن وآخر .

وأوضحت دعاء عريبي أن اسم الصندوق الجديد يتماشى أيضا مع استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة أن مقر صندوق "قادرون باختلاف" الرئيس في القاهرة ولكن القانون الجديد نص علي أن يكون هناك أفرع للصندوق في كل محافظة .

