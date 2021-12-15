عاجل
وزير الاتصالات أمام النواب: تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.. وارتفاع متوسط في سرعات الإنترنت.. وإطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حصاد 2021.. الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله: "غواية اللامعقول" أفضل كتاب قرأته خلال العام كنت ببقى معاه في الكواليس.. ابنة عمر الحريري: اتربيت في كواليس مسرحية شاهد مشافش حاجة|فيديو النائبة دعاء عريبي: اسم صندوق "قادرون باختلاف" يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان|فيديو "سوق أبوظبي العالمي" يرحب بانضمام بنك الاستثمار السويسري لمجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائبة دعاء عريبي: اسم صندوق "قادرون باختلاف" يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان|فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت  النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب ، إن مشروع صندوق "قادرون باختلاف" كانت متواجداً بالفعل عام 2020 وكان اسمه "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، لافتة إلي أن الرئيس هو من أعطانا الضوء الأخضر وأطلق إشارة البدء لـ"صندوق "قادرون باختلاف".

وأضافت دعاء عريبي خلال لقائها في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يعطي أملاً وطاقة كبيرة وبالتالي قمنا بتغير اسم الصندوق لان الجميع في الوطن واحد وليس هناك اختلاف بين مواطن وآخر .

وأوضحت دعاء عريبي أن اسم الصندوق الجديد يتماشى أيضا مع استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة أن مقر صندوق   "قادرون باختلاف" الرئيس في القاهرة ولكن القانون الجديد نص علي أن يكون هناك أفرع للصندوق في كل محافظة .
 

الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان الرئيس السيسي مجلس النواب 2020 ذوي الإعاقة السلطة التشريعية عضو مجلس النواب

ترشيحاتنا

محمود سمير: بكيت كثيرًا بسبب استبعادي المتكرر في الأهلي

هوس التريند.. أحدث فيديوهات مرصد الأزهر التوعويَّة ضد خطر الشائعات على المجتمعات | شاهد

تعرف علي آلية عمل المجلس الأعلى للضرائب وفقا للقانون

دعاء يجلب البركة والرزق.. ردده لتنال ما تريد

الأول من نوعه.. العثور على بقايا إنسان قديم في كهف غامض

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك موديل 2021 في مصر|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

انخفاض الحرارة إلى 11 درجة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ