"مصر الخير" تطلق "حملة الشتاء" للوفاء بمطالب الأسر الأكثر احتياجًا

أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة الشتاء لهذا العام، بعنوان " قافلة حملة الشتاء" اليوم، بهدف الوفاء باحتياجات المنازل المصرية الأكثر احتياجا خلال الشتاء من المواد الغذائية، والغطاء، والملابس الشتوية للأطفال، إلى جانب تحسين بيئة السكن، وهو ما يقدم للمتبرعين عدة خيارات لتوجيه تبرعاتهم.

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة الشتاء خلال العام الجاري تشمل 4 بنود، أولهم بند المواد الغذائية، و ينقسم لثلاثة منتجات، أحدهم كرتونة مواد غذائية بقيمة مالية 150 جنيها، وكارت مواد غذائية قيمته 150 جنيه، ووجبة ساخنة بقيمة 40 جنيه، فيما يشمل بند الغطاء منتجين، اللحاف الفايبر بقيمة 200 جنيه، والبطانية بقيمة 200 جنيه.

وأضاف"علي"، أن بند الملابس الشتوية للأطفال يتمثل في توفير قسيمة شراء ملابس شتوية للأطفال بقيمة 200 جنيه، فيما يشمل بند تحسين بيئة السكن، قسمين هما سهم تحسين بيئة السكن بقيمة 500 جنيه، والسقف الخرساني ويشمل تسقيف غرفة بقيمة 5000 جنيه.

وأوضح علي، أن كرتونة المواد الغذائية حجمها 11 كيلو تتكون من أرز ومكرونة وشعرية وسكر وفول ولسان عصفور وعلبة سمن، وشاي، وعلبة لحم، وعدس أصفر، فيما تتكون الوجبة الساخنة من أرز، ومصدر بروتيني( فراخ ، لحم وزن 200 جرام)، وخضار، وشوربة عدس وثمرة فاكهة، موضحا أن الجديد هذا العام في حملة الشتاء هو كارت المواد الغذائية وهو الذي بدأت المؤسسة تطبيقه رمضان الماضي، و يسلم للمستحق ويستطيع صرفه من الجمعيات الاستهلاكية، و المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقسيمة الملابس الشتوية الخاصة بالأطفال والتي تبلغ قيمتها 200 جنيه، فيمكن للمستحق شراء ملابس بها من إحدى شركات ومحلات الملابس التي تعاقدت معها المؤسسة في هذا الصدد، حيث إتاحة اختيار الأشكال والمقاسات التي يحتاجها المستحقين، ويتم استلام هذه القسائم من خلال فروع المؤسسة.

وبالنسبة لبند تحسين بيئة السكن، أوضح" علي"، أن مواصفة السقف الخرساني والذي تبلغ قيمته 5000جنيه، تتمثل في تسقيف منزل بحد أقصى مساحة 60 مترا، باستخدام خرسانة مسلحة طبقا لمعايير الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية، فيما يتمثل سهم تحسين بيئة السكن، والذي يبلغ قيمته 500 جنيه، في التدخل برفع كفاءة المنازل سواء من خلال التسقيف أو الترميم، أو تأهيل المنزل بمستلزمات وأجهزة منزلية محددة.